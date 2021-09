Bokslegende Evander Holyfield blameert zich in bijzijn Donald Trump

Zijn demonstratiepartij tegen Vitor Belfort, een ster uit de vechtsport mixed martial arts (MMA), was binnen twee minuten klaar. De Amerikaanse ex-president Donald Trump zag dat boksopa Holyfield al na een paar seconden in de touwen hing en niet veel later naar de grond ging. Hoewel Holyfield het er niet mee eens was, maakte de arbiter met een technische knock-out niet veel later een einde aan de partij.

Holyfield had zijn opponent in die korte tijd geen enkele keer kunnen raken. „Ik ben niet geblesseerd”, zei de voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht, die het besluit van de arbiter „een beetje jammer” vond. „Het is zoals het is, maar ik vond het een verkeerde beslissing.”

Holyfield is voormalig wereldkampioen bij de cruiser- en zwaargewichten. Hij stond in mei 2011 voor het laatst in de ring.

Donald Trump besprak en analyseerde de partij. Ⓒ EPA

Het demonstratieduel werd van speciaal commentaar voorzien door Trump. Samen met zijn zoon Donald Trump Jr analyseerde de voormalige president het gevecht in het Hard Rock Hotel en Casino van Hollywood in Florida. De oud-president is niet onbekend met boksen. In zijn vroegere casino’s in Atlantic City vonden geregeld profduels plaats.

Trump werd groots onthaald. „Dit was niet de oude Evander Holyfield”, oordeelde hij. „Hij heeft verloren, maar het is net als met de verkiezingen: er kan gemanipuleerd zijn.”