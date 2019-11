Wielrenner Bennati stopt: ’Lieve Benna, je moet afstappen’

„Lieve Benna, je moet afstappen. Dat is wat mijn rug me enkele dagen geleden vertelde”, opende Bennati zijn afscheidsbericht op Instagram.

Bennati kan terugkijken op een fraaie loopbaan met zes etappezeges in de Ronde van Spanje, drie in de Ronde van Italië en twee in de Ronde van Frankrijk. Hij startte 25 keer in een grote ronde. Hij fietste sinds 2017 voor Movistar en daarvoor onder meer voor de ploegen Tinkoff, Liquigas en Lampre.