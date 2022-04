Vorm terug bij FC Utrecht

De in IJsselstein geboren Vorm kwam tot ruim 150 wedstrijden in de hoofdmacht van de Utrechtse FC. Met Swansea City en Tottenham Hotspur speelt de goalie na zijn vertrek uit Utrecht in internationale topcompetities. Vorm verdedigt vijftien keer het doel van Oranje en maakt deel uit van de selectie van het Nederlands Elftal dat de finale bereikt tijdens het WK van 2010 en derde wordt bij het wereldkampioenschap van 2014.

„Waar Michel na zijn vertrek bij FC Utrecht ook speelde, de band tussen hem en de club is altijd sterk gebleven. We hebben al jaren regelmatig contact en Michel stond er nu voor open om de komende periode zijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het keepersgilde van FC Utrecht”, legt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht uit.

„Hij gaat zich in een ondersteunende rol toespitsen op de ontwikkeling van de keepers en aan hen de ervaring overbrengen die hij heeft opgedaan in zijn carrière. Michel weet als geen ander wat er bij presteren op topniveau komt kijken en we zijn blij dat we vanaf nu kunnen beschikken over zijn kennis en kunde.”