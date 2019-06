Kerkhove naar hoofdtoernooi Wimbledon

Kerkhove mocht eenmaal eerder aan een grandslam meedoen. Twee jaar geleden werd ze in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. Lisicky stond in 2013 nog in de finale van Wimbledon. De Duitse worstelde de afgelopen jaren met blessures en had een wildcard nodig om mee te mogen doen aan het kwalificatietoernooi.

Kerhove vertegenwoordigt Nederland samen met Kiki Bertens in het vrouwentoernooi van Wimbledon. Arantxa Rus leek ook op weg naar het hoofdtoernooi. Zij verloor haar laatste optreden in de kwalificatie van de de Belgische Ysaline Bonaventure: 6-3 1-6 4-6.

Robin Haase is de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen.