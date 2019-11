Lewis Hamilton viert het winnen van zijn zesde wereldtitel. Ⓒ AFP

AUSTIN - Hij heeft heel veel fans en ook veel criticasters, maar Lewis Hamilton is en blijft de superster van de Formule 1. Zijn zesde wereldtitel maakt hem na Michael Schumacher de succesvolste coureur ooit in de koningsklasse. Maar de missie van de excentrieke Brit is buiten de baan nog lang niet voltooid.