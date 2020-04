Willem II nog niet zeker van Europees avontuur

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB wees Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II als Europese deelnemers aan. FC Utrecht, bekerfinalist en nummer zes van de ranglijst, kreeg echter geen ticket voor de Europa League en heeft een advocaat in de arm genomen.

In de betreffende passage (zie hieronder) van de KNVB-uitleg, valt te lezen dat de KNVB aan de UEFA heeft voorgesteld om het ticket, dat normaal gesproken bestemd is voor de bekerwinnaar (de finale tussen Feyenoord en FC Utrecht is zoals bekend definitief gecanceld, red.) toe te wijzen aan Willem II ‘op basis van de resultaten in de Eredivisie tot nu toe’. Willem II stond bij het beëindigen van het seizoen op de vijfde plaats.

Feyenoord en FC Utrecht zouden eigenlijk nog met elkaar om de KNVB-beker strijden. Ⓒ ANP Sport

De voetbalbond benadrukt dat de UEFA het voorstel van de KNVB over de te verdelen Europese tickets nog wel moet goedkeuren. Het is in theorie zelfs mogelijk dat Nederland komend seizoen vier in plaats van vijf tickets zal krijgen: ‘Indien de UEFA het hiermee niet eens is, de kans bestaat dat wij deze plaats niet toebedeeld krijgen in het seizoen 2020/’21’.

Mocht Nederland daadwerkelijk een Europees startbewijs moeten inleveren, dan bestaat de mogelijkheid dat Feyenoord niet rechtstreeks geplaatst is voor de groepsfase en zich net als PSV via de voorrondes moet zien te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

Algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB. Ⓒ ANP

Lees hieronder de betreffende passage uit de email van de KNVB aan de clubs:

„De Bekerfinale van het seizoen 2019/’20 kan helaas niet meer (tijdig) worden gespeeld omdat de KNVB op uiterlijk 25 mei 2020 aan de UEFA kenbaar moet maken waarom de competities betaald voetbal en de KNVB beker moesten worden beëindigd en op welke wijze de tickets voor Europese clubcompetities worden verdeeld (zie ook hieronder). Ook geldt op dit moment als voorlopige (uiterste) inschrijfdatum voor de Europese clubcompetities voor de Nederlandse clubs 3 augustus 2020.

Dit laat onverlet dat, nu er geen bekerwinnaar is, het ticket voor de Europese clubcompetities dat toekomt aan de bekerwinnaar, moet worden toegewezen aan een club op grond van sportieve resultaten in de nationale competities 2019/’20. Immers, indien dit ticket niet zou worden toegewezen aan een club, zijn we deze plaats voor het seizoen 2020/’21 kwijt. Het bestuur betaald voetbal is van mening dat dit ticket moet worden toegewezen op grond van de resultaten in de eredivisie tot nu toe en wel aldus dat dit ticket toekomt aan de best geklasseerde club (ingevolge de hieronder genoemde ranglijst) die geen ticket krijgt toegewezen voor de UEFA Champions League. Wij benadrukken dat dit nog door de UEFA moet worden bevestigd en dat indien de UEFA het hiermee niet eens is, de kans bestaat dat wij deze plaats niet toebedeeld krijgen in het seizoen 2020/’21.

Voor de verdeling van de overige tickets voor de Europese clubcompetities, geeft het bestuur betaald voetbal invulling aan de voornoemde UEFA-richtlijnen door hierbij uit te gaan van de sportieve resultaten in de eredivisie (seizoen 2019/’20) zoals deze tot nu toe zijn behaald. Dit betekent dat op basis van deze resultaten een ranglijst wordt opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 1 en lid 4 sub a. RWBV.

Zoals bekend is, hebben niet alle clubs evenveel wedstrijden gespeeld (25 om 26) doordat een tweetal wedstrijden uit speelronde 22 niet is gespeeld (FC Utrecht – Ajax en AZ – Feyenoord). Het bestuur betaald voetbal heeft evenwel vastgesteld dat het schrappen van de resultaten van de wel gespeelde wedstrijden uit speelronde 22 (met als resultaat een ranglijst op basis van een gelijk aantal gespeelde wedstrijden), niet leidt tot een andere (eind)rangschikking voor wat betreft de verdeling van de tickets voor de Europese clubcompetities zoals hiervoor omschreven.”