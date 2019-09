Caldas haalt bannelingen terug

Ook Bloemendaal-middenvelder Floris Wortelboer, een opvallende afwezige in de EK-selectie van augustus, krijgt weer een kans van de Argentijnse bondscoach. Met het oproepen van de oudgedienden Verga (29) en Kemperman (29) lijkt Caldas gehoor te geven aan de wens van het gros van zijn spelersgroep, dat vindt dat de beste spelers te allen tijde geselecteerd dient te worden, zeker in een olympisch jaar.

Het duo was door Caldas uitgesloten voor de gehele Pro League, vanwege hun deelname aan de Malaysia Hockey League, een financieel aantrekkelijk tussendoortje. Na de Grand Final van de Pro League werd het duo echter ook gepasseerd voor het EK in Antwerpen.

Dat toernooi liep voor de regerend Europees kampioen uit op een deceptie. De manier waarop Oranje in de halve finale van Spanje verloor, was ontluisterend. Te veel spelers zakten door de ondergrens. Na afloop riep routinier Billy Bakker op dat het de hoogste tijd was om met een vaste, relatief kleine groep de weg naar Tokio in te slaan. „We hebben na India niet kunnen doorbouwen met de groep waarmee we op het WK tweede zijn geworden”, klaagde de vice-captain.

Doordat Nederland de EK-titel verspeelde aan België, is het veroordeeld tot het spelen van olympische play-offs. Daarin moet Oranje op zaterdag 26 en zondag 27 oktober in een tweeluik in Amstelveen afrekenen met het gedevalueerde Pakistan.