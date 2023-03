John Heitinga baalt van ’bommen op Rotterdam’: ’Dit soort spreekkoren hoort niet’

Ajax-trainer John Heitinga: ’Er moet wederzijds respect zijn.’ Ⓒ Pro Shots

Trainer John Heitinga is niet blij met het deel van de aanhang van Ajax dat tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-4) herhaaldelijk ’bommen op Rotterdam’ zong. „Ik heb het zelf niet gehoord”, zei hij. „Maar als dat zo is, dan is dat natuurlijk niet goed. Er moet wederzijds respect zijn.”