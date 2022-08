Jumbo-Visma grijpt meteen macht in Vuelta; rode trui voor Gesink

Door onze Telesportredactie

De renners van Jumbo-Visma slaan meteen toe in de openingsrit van de Vuelta in Utrecht. Ⓒ ANP/HH

Jumbo-Visma heeft op de openingsdag van de Vuelta direct toegeslagen en in Utrecht de rode trui veroverd. De Nederlandse ploeg startte als laatste in de ploegentijdrit over ruim 23 kilometer en klokte overtuigend de eerste tijd: 24 minuten en 40 seconden. Robert Gesink is de eerste drager van de rode leiderstrui.