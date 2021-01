Ronald Koeman heeft Lionel Messi terug: ’Hij trainde terwijl de rest vrij was’

„Het gaat goed met hem”, zo sprak Koeman op de persconferentie. „ Hij heeft voor zichzelf getraind op 30 en 31 december, terwijl de rest vrij was. Hij is daarnaast pijnvrij, klaar en gemotiveerd om te spelen. Hij is ontzettend belangrijk voor ons.”

Koeman ging ook in op het grote interview dat Messi onlangs gaf. Daarin sprak de aanvaller onder andere over zijn vormdip en de vertrekwens die hij afgelopen zomer koesterde. Toch lijkt hij nu zijn blik weer vol op Barcelona te hebben gericht. „In het interview stelde hij nog geen beslissing te hebben gemaakt. Gezien zijn afgelopende contract is hij ook helemaal vrij om een eigen keuze te maken. Dat hij dat nog niet heeft gedaan, zit ik niet als een probleem. Hij heeft laten zien, dat hij het beste voor heeft met het team. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.”

FC Barcelona gaat zondag wel zonde de geblesseerde Philippe Coutinho op bezoek bij Huesca, de hekkensluiter van La Liga. De Catalanen beleven een uiterst matig, met slechts zeven overwinning, vier gelijke spelen en nederlagen in La Liga. Daardoor staat de ploeg van Koeman momenteel op een teleurstellende zesde plaats.