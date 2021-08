PSV onderuit bij Benfica en moet thuis aan de bak om Champions League te halen

Een helft lang speelde PSV een vrij kansloze wedstrijd tegen Benfica en leken de miljoenen ver weg. Na de rust wierpen de Eindhovenaren echter alle schroom van zich af.

Benfica opende na 10 minuten de score via Rafa Silva. Het was voor het eerst dit seizoen dat de Eindhovenaren tegen een achterstand aankeken. Pizzi had voor rust nog de 2-0 kunnen maken voor de Portugezen, maar PSV-doelman Joël Drommel bracht redding.

Aan de kant van PSV was de grootste kans in de eerste helft voor Cody Gakpo, maar zijn schot werd gekeerd door doelman Vlachodimos. Even daarvoor leek Eran Zahavi voor de gelijkmaker te zorgen, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel

Op slag van rust kreeg PSV dan toch zijn tweede treffer om de oren. Julian Weigl kon na een corner helemaal vrij binnen tikken: 2-0.

Cody Gakpo in de slag met Benfica-speler Diogo Goncalves. Ⓒ HH/ANP

Aansluitingstreffer

PSV kwam voortvarend de kleedkamer uit. Na vijf minuten tekende Gakpo voor de aansluitingstreffer nadat Marco van Ginkel vlak daarvoor al een uitstekende kopkans had op de 2-1.

Daarna had de ploeg van Roger Schmidt de touwtjes in handen. Benfica wankelde, maar ontsnapte bij kansen van Gakpo en Zahavi. Ook in de vijf minuten extra speeltijd wisten de Eindhovenaren niet meer te scoren zodat PSV komende week in het eigen stadion nog aan de bak moet voor een plek in de Champions League.

PSV schakelde eerder in de voorronden van de Champions League het Turkse Galatasaray en het Deense Midtjylland vrij eenvoudig uit.

