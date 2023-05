Premium Het beste van De Telegraaf

Red Bulls topadviseur telt af naar de honderd GP-overwinningen Helmut Marko staat versteld van Max Verstappen: ‘Zo dominant niet verwacht op deze leeftijd’

Door Erik van Haren

MIAMI - Dat Max Verstappen in staat is om speciale dingen te laten zien, weten ze bij Red Bull Racing inmiddels ook wel. Maar een kunststukje zoals in Miami wordt tegelijkertijd nooit normaal gevonden. Ook niet door de grote baas en de man die Verstappen als zeventienjarige liet debuteren in de Formule 1: doctor Helmut Marko.