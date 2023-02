Laporta hekelt La Liga-baas: ’Die man blijft mijn reputatie en die van Barcelona beschadigen’

„Die man gaat maar door met zijn campagne om de reputatie van Barcelona en mij te beschadigen”, zei Laporta. „Het is een obsessie. Hij wil de club al jaren van afstand domineren. Maar hij weet dat hem dat niet lukt zolang ik hier voorzitter ben.”

Barcelona ligt echter wel degelijk onder vuur vanwege betalingen van ruim 7 miljoen euro aan een bedrijf van de voormalige vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie, José Maria Enriquez Negreira. De betalingen zijn gedaan tussen 2001 en 2018.

Bekijk ook: Meer onthullingen over mogelijke corruptie FC Barcelona

Diverse andere clubs uit de hoogste Spaanse competitie hebben hun bezorgdheid en verontwaardiging uitgesproken over de zaak. La Liga eist ook een verklaring. „La Liga en het uitvoerend comité van de clubs verwerpen en veroordelen de feiten, zijn diep bezorgd en werken actief aan het ophelderen van eventuele onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan rond de Negreira-zaak, of ze nu van sportieve of andere aard zijn”, staat in een verklaring. „La Liga volgt deze zaak op de voet en zal resoluut optreden binnen de wettelijk toegestane bevoegdheden en grenzen. Het uitvoerend comité van de clubs steunt ten zeerste de acties van La Liga, gezien het werk dat in de loop der jaren is gedaan om de integriteit van de competitie te behouden.”

Het Openbaar Ministerie van Spanje heeft al aangegeven met een onderzoek bezig te zijn. Laporta gaf aan dat er intern en extern onderzoek plaatsvindt. De Catalaanse club heeft in eerste instantie gezegd dat Negreira werd betaald voor rapporten en adviezen over scheidsrechters.