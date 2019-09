Opvallende uitspraak Hazard over Engelse fans

De carrière van Hazard in La Liga is nog pril, toch valt het de Belgische international op dat er in Engeland anders gereageerd wordt op een nederlaag. „Als wij een wedstrijd verloren met Chelsea waren wij teleurgesteld, zoals de fans dat ook waren”, vertelt Hazard in een interview met UEFA. „In Spanje is verliezen een regelrechte ramp. In Engeland kreeg ik dat gevoel niet.”

Volgens Hazard ligt het verschil aan de beleving van de supporters. „Hier (Spanje, red.) zijn de fans ook échte fans. Voetbal betekent alles voor ze en de clubbelangen overstijgen het voetbal. In Engeland houden ze vooral van het spelletje. Ze zijn in Engeland een stuk minder fanatiek dan in Spanje.”

Hazard ziet dat de Spaanse supporters voetbal op een veel intensere manier beleven. Voetbal betekent werkelijk alles. „De fans in Spanje verwachten hetzelfde van de spelers, dat ze ook alles geven.”