Zwemmen met Maarten van der Weijden: ’Dat wordt een hele uitdaging voor hem’

Van der Weijden is bij de oudste zwemclub van Europa aanwezig, omdat hij meedoet aan de zwemvierdaagse die plaatsvindt in het Bijlmer Sportcentrum, de thuisbasis van Konaz 1870. „De Zwemvierdaagse wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Amsterdamse zwemclub en de Maarten van der Weijden Foundation”, laat Marielle Beers van Konaz 1870 weten. „Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Geld inzamelen bij zwemvierdaagsen door het hele land is het nieuwe landelijke project van zijn Foundation. De start is in Amsterdam Zuidoost bij ons, maar Maarten zal door het hele land trekken.”

De Zwemvierdaagse bij Konaz 1870 levert een mooi bedrag op: 1500 euro. Van der Weijden zal een week lang 28 zwemvierdaagsen door het hele land bezoeken. „Bij ieder zwemvierdaagse blijft hij ongeveer een uur”, laat Yvonne Tamminga van zijn Foundation weten. „Dat wordt een hele uitdaging voor hem, als je 28 zwemvierdaagsen in zeven dagen bezoekt. Maar Maarten kennende houdt van uitdagingen.”

Elfstedentocht

Dat laatste heeft de voormalige olympisch en wereldkampioen openwaterzwemmen enkele jaren geleden bewezen toen hij al zwemmend de Elfstedentocht voltooide. De eerste keer mislukte, maar de tweede keer slaagde hij in zijn doel.

Gedurende ’de week’ zal Van der Weijden de zwemvierdaagsen in het land niet met de auto bezoeken. Nee, dat gebeurt met de fiets. Hij gebruikt ervoor een speciale racefiets. Zo arriveert Van der Weijden ook bij het Bijlmer Sportcentrum, waar hij met tientallen leden van Konaz 1870 vervolgens meedoet aan de eerste dag van de Amsterdamse Zwemvierdaagse.

„Op de pedalen dus, kriskras door het land. Ik fiets in totaal een afstand van 1200 km. Het zwemmen gaat mij beter af dan het fietsen, maar ik ga ook deze uitdaging niet uit de weg”, glimlacht Van der Weijden.