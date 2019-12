Vlap eist de hoofdrol op bij winnend Anderlecht

Vlap was zijn basisplaats bij Anderlecht kwijtgeraakt, maar mocht tegen Genk weer eens starten. De 22-jarige middenvelder opende kort na rust de score. Vlap schoot de bal uit een lastige hoek knap binnen. Even later tekende hij ook voor de 2-0, uit de rebound van een schot van Nacer Chadli op de paal. Derrick Luckassen speelde de hele wedstrijd, Vlap kreeg in de blessuretijd een publiekswissel. Anderlecht klom door de winst naar de tiende plaats in de Belgische competitie en houdt de play-offs om de titel nog een beetje in zicht.

Vlap maakte in de eerste weken van het seizoen twee doelpunten, maar hij kon zich daarna niet meer onderscheiden bij het dolende Anderlecht. Zondag wist de Fries eindelijk weer eens de hoofdrol voor zich op te eisen.

