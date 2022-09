Taylor dankt Ajax-assistent Reiziger na sluwe vrije trap

Taylor heeft na zes competitieduels, waarvan hij er vijf in de basis startte, al drie treffers en één assist achter zijn naam. Schreuder is dan ook bijzonder te spreken over het product van de eigen opleiding. „Ik vind hem een geweldige speler. Hij is tweebenig, beweegt heel goed en zijn agressiviteit zonder bal wordt beter. Dat vind ik nog wel een verbeterpunt. Maar Kenneth ziet het spel goed, kan versnellen en maakt zelfs goals nu.”

Taylor had lang Ryan Gravenberch (Schreuder: „Ook een fantastische speler”) voor zich, maar moet volgens zijn trainer als voorbeeld dienen voor veel andere jeugdspelers. „Hij is iemand die in zichzelf heeft geïnvesteerd en nu zijn plek heeft veroverd. Ja, het klopt dat ik hem naar Club Brugge wilde halen. Volgens mij kon hij naar meerdere clubs. Maar Kenneth wil op dit moment maar voor één club spelen en dat is Ajax. Dat siert hem. Hij is een jeugdproduct, wil hier slagen en is daarmee bezig.”

Brobbey herpakt zich

Brian Brobbey is een snelle leerling gebleken. De spits van Ajax kon woensdag de teleurstelling over zijn reserverol tegen Rangers FC niet verbergen, maar herpakte zich tegen SC Heerenveen. Brobbey moest weer Mohammed Kudus voor zich dulden en genoegen nemen met een invalbeurt, maar liep dit keer de pollen uit de grond. De beloning volgde met de 5-0.

,,Brian en ik hebben erover gesproken hoe hij tegen Rangers inviel”, zei Alfred Schreuder. ,,Dat kon ik als trainer natuurlijk niet accepteren. Maar hij is een jonge speler, waardoor ik de teleurstelling wél begreep. Zo’n mooie Champions League-wedstrijd wil je spelen. Hij baalde ervan. Toch heb ik aangegeven dat ik zo’n houding niet wil, omdat het niet past in het team. Het seizoen is nog lang en we hebben elkaar nodig. Hoe hij er tegen Heerenveen inkwam, was hartstikke goed, met veel dreiging en jagend.”