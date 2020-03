Ecclestone: ’Zet streep door Formule 1-seizoen’

De 89-jarige Ecclestone, zelf in lockdown-situatie op een boerderij in Brazilië, ziet het niet meer voor zich. „Wat ik vandaag zou doen? Stoppen met praten over de races die nu nog op de kalender staan. Dat is het enige veilige dat je kunt doen”, zegt hij tegen Reuters.

De Brit denkt dat het beste is om een streep door het Formule 1-seizoen van 2020 te zetten. „Wat ze ook al met de Olympische Spelen hebben gedaan. Het is zeer onfortuinlijk, maar dat is nu eenmaal niet anders.”

De leiding van de Formule 1 zou overwegen om een seizoen met 15 tot 18 races te willen doen. Ergens startend in de zomer. „Ik zou heel, heel heel verbaasd zijn als ze dat voor elkaar krijgen. Ik hoop het natuurlijk. Ik hoop het echt. Ze zouden zelfs nog drie of vier races in het nieuwe jaar kunnen doen en die mee laten tellen voor 2020.”

Hij vervolgt: „De vraag is: waar ga je nog een race vinden waar de teams naartoe kunnen gaan en waar de promotor nog een race wil organiseren? Het idee van een kalender maken is leuk, dat kun je doen terwijl je wacht. Maar het grote probleem zijn de promotors.”