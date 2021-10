Wielerploeg Mathieu van der Poel kan langer rekenen op naamgever

Premium Wielrennen

Hennie Kuiper blikt terug op De Hel van 1983: ’Toen dat gebeurde, was ik des duivels’

Als een bezetene vliegt Hennie Kuiper de laatste kilometers in van Parijs-Roubaix. Op 10 april 1983 lijkt niets de Nederlandse wielervedette nog van zijn droomzege in de Hel van het Noorden te kunnen afhouden, of toch? „Er was wel even paniek, al dacht ik geen moment dat alles verloren was…”