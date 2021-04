Vitesse nog niet bezig met bekerclash tegen Ajax

Vitesse treft vrijdagavond hekkensluiter ADO Den Haag en heeft dan een aanloop van acht dagen richting de bekerkraker tegen Ajax. Ⓒ ANP

ARNHEM - Het lijkt de ideale opwarmer voor Vitesse richting de bekerfinale tegen Ajax van volgende week zondag. De Arnhemmers treffen vrijdagavond in eigen huis hekkensluiter ADO Den Haag en hebben dan een aanloop van maar liefst acht dagen richting de kraker in de Kuip, terwijl tegenstander Ajax in de tussentijd nog op zondag (RKC Waalwijk-uit) en donderdag (AS Roma-uit) in actie komt. Vitesse-trainer Thomas Letsch is niettemin beducht voor het duel met ADO Den Haag, dat hij zeker niet als een tussendoortje benadert.