Opmerkelijk: Kim Clijsters (36) keert terug in proftennis

Zeven jaar geleden zette zij een punt achter haar tenniscarrière. België had toen met Clijsters en Justin Henin twee tennistoppers in de gelederen.

Clijsters, voormalig nummer 1 van de wereld, stopte in 2012 na de US Open. Clijsters won tijdens haar carrière vier grandslamtoernooien, drie keer de US Open en een keer de Australian Open.

De Belgische won in totaal 41 toernooien in haar loopbaan. Ze baarde in 2009 opzien door na een onderbreking van twee jaar, één maand na haar comeback, met een wildcard deel te nemen aan de US Open en dit toernooi direct te winnen.