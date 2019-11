Nadal: ’De les is dat je geen racket vernielt’

In de derde set kwam Nadal op een 5-1 achterstand, maar zoals altijd streed de nummer één van de wereld tot het bittere einde, één van zijn handelsmerken. In zijn laatste groepsduel neemt Nadal het op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.

Nadal houdt door zijn zege kans op een plek in de halve eindstrijd van de ATP Finals. Zijn eerste wedstrijd in de 02 Arena verloor de winnaar van negentien grandslamtoernooien van de Duitse titelverdediger Alexander Zverev. Nadal vond zijn comeback niet een voorbeeld voor alle jeugdige tennissers. „Natuurlijk moet je blijven vechten, maar op zo’n moment is het belangrijker dat je geen racket vernielt of je zelfbeheersing verliest als het even tegenzit”, liet Nadal weten.

In zijn loopbaan op de ATP Tour gooide de Mallorcaan nog nooit een racket kapot tijdens een wedstrijd. „Het is belangrijk om positief te blijven en te accepteren dat jou opponent wat beter speelt dan jij. Dat is het enige voorbeeld dat je kan geven, toch? Soms komt de frustratie opzetten als je jezelf heel goed vindt en je niet accepceert dat je fouten maakt.”

