Xavi nodigt Van Gaal uit voor wedstrijd FC Barcelona in Camp Nou

Van Gaal liet Xavi in 1998 debuteren in het eerste elftal van FC Barcelona, tijdens zijn eerste periode als hoofdtrainer in Catalonië. De nu 42-jarige Catalaan speelde vrijwel zijn hele carrière voor Barcelona en keerde eind vorig jaar als hoofdtrainer terug in Camp Nou, na het ontslag van Ronald Koeman.

Volgens El Mundo Deportivo heeft de oud-middenvelder regelmatig contact met Van Gaal, omdat met Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong drie internationals van Oranje bij Barcelona voetballen. De krant schrijft dat Van Gaal "erg enthousiast" was over de uitnodiging van zijn voormalige pupil en heeft beloofd om binnenkort naar Camp Nou te komen.

Van Gaal onderging in de afgelopen maanden 25 bestralingen tegen prostaatkanker, ook gedurende de interlandperiodes met Oranje. De internationals wisten daar volgens hem niet van af. De bondscoach werkte gewoon door en is vastbesloten om eind dit jaar met Oranje naar Qatar te gaan voor het WK.