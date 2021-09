Ajax-trainer Erik ten Hag geniet met volle teugen, maar heeft één puntje van kritiek

Ten Hag was niet volmaakt tevreden. „Een puntje van kritiek is dat we te veel kansen hebben gemist. Die 100 procent kansen moeten er in. Doe je dat niet, dan kan je het lastig krijgen. Dat zag je twee jaar geleden in de slotfase van onze thuiswedstrijd tegen Chelsea”, doelde hij op de 1-0-nederlaag. „Toen speelden we ook heel goed, maar verloren we wel.”

Ten Hag wisselde vijf keer, in de aanloop naar de thuiswedstrijd van dinsdag tegen Besiktas in de Champions League. „En we gingen niet minder spelen”, zei de trainer van Ajax. „Maar ik heb al vaker gezegd dat we veel meer dan elf basisspelers hebben.”