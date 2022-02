Gerwyn Price gooit negendarters met dank aan sportschool

Van Gerwen zelf omschreef de 9-darter van zijn tegenstander als ’briljant’. Een week geleden verloor Van Gerwen in Liverpool ook al in de halve finales van Jonny Clayton. „Bedankt Belfast, de sfeer was fenomenaal vanavond. Gefeliciteerd Price met een schitterende 9 darts leg. Twee weken op rij verliezen met 106 gemiddeld, dus in Exeter zal ik het nog beter moeten doen”, blikte Van Gerwen op Instagram vast vooruit op de komende Premier League-avond.

Price heeft de smaak helemaal te pakken. „Ik voel me op dit moment op de toppen van mijn kunnen”, aldus Price, de nummer één van de wereld. „Ik vertelde James vóór de finale bij het ingooen dat ik er nog eentje zou gooien. Ik had er gewoon zin in vanavond. Maar ik had vanavond net zo goed twee wedstrijden kunnen verliezen, wat aantoont hoe hoog de standaard op dit moment is. De afgelopen twee en een halve week heb ik hard gewerkt in de sportschool.”