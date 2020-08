Dumoulin draait gelijk als vanouds mee

,,Nou ja, we beginnen niet slecht na de weken van hard trainen’’, zo signaleerde hij toch een lichtpuntje voor zichzelf. Wat heet: Dumoulin onderging de vuurdoop als nieuwe renner van Jumbo-Visma, op wat koudwater-spetters na in de beginfase van de eerste rit, tamelijk probleemloos. In de finale dook hij plotseling op in de voorste linie, net nadat Roglic vergeefs had geprobeerd de hele zaak aan gort te rijden. ,,We wisten dat Primoz het wilde proberen op het slotklimmetje, maar hij kwam niet weg. Omdat hij doorgaans erg rap is, dacht ik: ik trek de sprint aan voor hem. Maar ik geloof dat hij wat naar de kloten was van die inspanning op het einde. Misschien hadden we het beter net andersom gedaan.’’

Met een glimlach op het gezicht maakte hij zich gereed om met de vijf teammakkers de afstand naar het hotel fietsend te overbruggen. Het was een goede test. ,,Beter kon bijna niet. Nou ja, als je hier wint, is het perfect. Maar ik moet zeggen: de eerste fase van de koers voelde raar aan. ik moest er echt inkomen. Ik had ene beetje schrik en het was vreemd constant voor je plek te moeten vechten. Het rijden in een groep is voortdurend sprinten, of beter, steeds korte versnellingen plaatsen om je positie te houden. Dat is iets wat je tijdens de training nooit doet. Uiteindelijk ging het weer vanzelf. Fietsen is net skiën; dat verleer je ook niet.’’

Tom Dumoulin vlak voor de start. Ⓒ De Telegraaf

Dat hij terug is in de sport, was weinigen ontgaan. Waar hij ook reed in het peloton, overal werd hij hartelijk begroet. ,,Iedereen vindt het wel leuk dat ik terug ben. Ja, Chris Froome zei het ook. ‘Goed dat je er weer bent. Hoe lang is het niet geleden?’ Dat scheen Dumoulin overigens zelf ook niet te weten, want ’s morgens bekende hij dat ergens te hebben gelezen. 420 dagen. Die eeuwigheid is nu vergeten.