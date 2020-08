Scherpe rentree Tom Dumoulin

De kopman van Jumbo-Visma eindigde in de eerste etappe van de Ronde van de l'Ain als vierde. Het was zijn eerste koers na 420 dagen en tevens zijn eerste in het shirt van zijn nieuwe ploeg.

De winnaar van de Ronde van Italië van 2017 had sinds het Critérium du Dauphiné van 2019, waar hij voor de start van de voorlaatste etappe opgaf met knieproblemen, geen wedstrijd meer gereden.

Dik een jaar later - een lange herstelperiode na een knieoperatie, een terugslag door darmparasieten en een gedwongen coronapauze verder - reed Dumoulin attent mee voorin in de rit over 140 kilometer van Montréal-la-Cluse naar Ceyzeriat.

In de eindsprint had hij drie renners voor zich. De Italiaan Andrea Bagioli won voor Primoz Roglic, de Sloveense ploeggenoot van Dumoulin. De Zwitser Stefan Bissegger werd derde.