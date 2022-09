Weinig kilometers en vierde tijd Max Verstappen tijdens tweede training

Red Bull besloot voor de sessie om de voorwielophanging van de RB18 aan te passen, maar veranderde dat tijdens de training weer. Dat kostte de nodige tijd. Verstappen kwam aan het einde van de sessie nog wel eventjes naar buiten en noteerde toen de vierde tijd: 1.42,926.

Verstappen aan het woord

„In de eerste training voelde de auto goed aan”, aldus Verstappen. „Voor de tweede sessie wilden we wat dingen proberen, maar die veranderingen kostten telkens aardig wat tijd. Daardoor konden we niet veel rijden. Die tweede training was dus niet heel representatief. We zullen alles goed analyseren, er is zeker ruimte voor verbetering.”

Ook teamgenoot Sergio Pérez reed niet bijster veel. Hij kwam niet verder dan de negende stek. Carlos Sainz noteerde de snelste tijd: 1.42,587. Hij bleef teamgenoot Charles Leclerc, George Russell (Mercedes) en Verstappen voor.

