Red Bull-topman Helmut Marko: ‘Een van de beste races die ik gezien heb’

De Oostenrijker genoot van het gevecht tussen Verstappen en Charles Leclerc. ,,Als Max zijn kans ziet, dan gaat hij ervoor. Zijn inhaalacties zijn ongelooflijk”, stelt Marko. ,,Daarnaast hebben we vrijdag besloten om een kleinere achtervleugel te gebruiken, zodat we meer topsnelheid hadden. De handicap was wel dat we in de eerste sector een paar tienden verloren. Gelukkig viel het onze kant op.”

Marko denkt dat het voorlopig tussen Verstappen en Leclerc zal gaan. ,,Het is een nieuwe rivaliteit. Mercedes is op dit moment zeker een halve seconde te langzaam, maar wie weet kunnen zij hun problemen oplossen. Maar wij slapen ook niet. Wij werken hard om de auto door te ontwikkelen. Ik denk dat het mooier is om met Leclerc en Ferrari te vechten dan met Mercedes. Het gaat nu meer op een sportief niveau. Ik weet dat we pas twee races hebben gehad, maar ik denk niet dat het zo zal escaleren als met Mercedes.”