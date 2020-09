AZ deels in Amerikaanse handen

AZ had alle aandelen in eigen bezit. De club nam de aandelen tien jaar geleden, na het faillissement van de DSB Bank, over van oud-voorzitter Dirk Scheringa.

De 58-jarige Beane heeft een grote staat van dienst opgebouwd in de Amerikaanse honkbalwereld. Hij is bekend van het innovatieve Moneyball-principe, waarbij het spelersbeleid grotendeels is gebaseerd op statistieken. Zijn club Oakland Athletics boekte daar veel successen mee. Het leidde tot de film Moneyball, met Brad Pitt in de rol van Beane.

„De samenwerking over de afgelopen jaren heeft ons laten zien hoe geweldig het is om de breedte en diepte van Billy’s kennis en ervaring tot onze beschikking te hebben”, zegt Robert Eenhoorn, de algemeen directeur van AZ. Hij kent Beane uit zijn tijd als honkballer in de Major League. „Door dit nu te formaliseren, verzekeren we ons van duurzame samenwerking met het oog op de toekomst van AZ. Gebruik maken van Billy’s expertise, ervaring en netwerk gaat in onze visie ongelooflijk waardevol zijn voor die toekomst. Zijn ervaring in het leiden van een belangrijke Amerikaanse sportorganisatie, met een beperkt budget, spreekt voor zich.”

Beane noemt het „een eer” dat zijn rol nu geformaliseerd is. „Deze overeenkomst verzekert die samenwerking voor de nabije toekomst”, zegt de Amerikaan. „Ik ben trots op alles wat de club in recente jaren heeft gepresteerd en ik kan niet wachten om te beginnen met het werken aan de toekomst van AZ.”

Volgens René Neelissen, voorzitter van de raad van commissarissen, laat deze deal zien dat AZ openstaat voor externe financiering. „Echter zullen louter financiële overwegingen nimmer de doorslag geven. Alle toekomstige activiteiten moeten wat dat aangaat passen in de visie en plannen van de club voor de toekomst. Alle beslissingen op dat vlak zullen gedreven worden door de toekomst van AZ, zowel nationaal als internationaal”, aldus Neelissen.