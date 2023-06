Leeuwinnen ontlopen boycot bij voorbereiding op WK in Australië en Nieuw-Zeeland

Die clubs, hebben echter bakzeil moeten halen, nadat er wekenlang koortsachtig overleg heeft plaatsgevonden met de bonden van de WK-deelnemers en wereldvoetbalbond FIFA. De clubs, bonden en FIFA waren lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, nadat FIFA volgens hen en de bonden een, in hun ogen onacceptabel drukke, internationale kalender voor 2024 had gepresenteerd.

Roofbouw

Daarop dreigden volgens Jonker zeven niet bij naam genoemde Oranje-speelsters de start van de WK-voorbereiding te moeten missen. Een aantal woedende Europese clubs uit de grote competities wensten hun internationals niet eerder af te staan, omdat zij menen dat er roofbouw op hun speelsters wordt gepleegd. Zij wilden hun speelsters pas zo laat mogelijk vrijgeven. Als reactie stapten de bonden die mogelijk zouden worden getroffen door deze boycot, waaronder de KNVB, naar de FIFA. De geplande verzameldag van de Leeuwinnen, maandag 19 juni, was immers besproken met de clubs en bondscoaches, zo liet Jonker op 31 mei weten. FIFA bepaalde vervolgens dat de speelsters uiterlijk op 23 juni moesten worden vrijgeven.

Bayern München

Daarop sprongen een aantal clubs op de barricades, waaronder FC Bayern München dat een karrenvracht aan WK-speelsters levert. De protesterende clubs trokken uiteindelijk toch hun keutel in. De rel schaadt het imago van het vrouwenvoetbal, vindt Jonker. ,,We zouden nu juist de krachten moeten bundelen. Ons moeten afvragen hoe we nu verder gaan met de toekomst van het vrouwenvoetbal? Want dat is waar het eigenlijk om gaat. Het is jammer dat de sfeer die rond een WK moet hangen, nu minder positief is. Terwijl we het vrouwenvoetbal juist een impuls moeten geven.”

Zieke Kaptein

De WK-voorbereiding van de Leeuwinnen gaat desalniettemin van start zonder een vijftal speelsters. Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms (allen VfL Wolfsburg) en Juventus-aanvalster Lineth Beerensteyn, hebben vanwege late clubverplichtingen nog vakantie en sluiten later in de week aan. Wieke Kaptein is ziek. De 17-jarige speelster van FC Twente meldt zich zodra zij weer beter is.