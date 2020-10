Pep Guardiola weet dat het voor City nu moet gebeuren in Europa

Zijn club Manchester City was de voorbije seizoenen vaak een grote kandidaat om het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams te winnen, maar Manchester strandde de laatste vier seizoenen drie keer in de kwartfinales en één keer in de achtste finales.

FC Porto is woensdag de eerste tegenstander van Manchester City in de jacht op nieuw succes. Met FC Barcelona won Guardiola in 2009 en 2011 de Champions League. Met Bayern München, zijn werkgever voordat hij naar Manchester City trok, strandde de Spanjaard drie maal in de halve eindstrijd. Het was volgens critici het bewijs dat Guardiola met FC Barcelona de Champions League vooral wist te winnen dankzij sterspeler Lionel Messi.

Manchester City leek eerst de komende twee seizoenen niet te mogen meedoen aan de Champions League vanwege het overtreden van de financiële regels bij transfers. In hoger beroep werd die schorsing teruggedraaid.

Bekijk het volledige programma in de Champions League