Mathieu van der Poel: ’Er schijt een vogel op m’n kop’

Toen de koers goed en wel onderweg was, bleek Van der Poel het mikpunt van een duif die op zijn helm poepte. „Er schijt een vogel op m’n kop!”, meldde hij zonder omwegen aan een motorrijder van Sporza die de Scheldeprijs in beeld brengt. Meteen daarna liet Van der Poel zich afzakken naar de ploegauto van Alpecin-Deceuninck om zijn witte helm schoon te maken.

Van der Poel besloot eerder deze week van start te gaan in de Scheldeprijs. De 28-jarige wielrenner wil met het oog op Parijs-Roubaix extra wedstrijdritme opdoen. Van der Poel, die afgelopen zondag achter Tadej Pogacar als tweede eindigde in de Ronde van Vlaanderen, had de Scheldeprijs aanvankelijk niet op zijn programma staan.

De Scheldeprijs is een eendagswedstrijd die in Schoten vaak in een sprint eindigt. Vorig jaar won de Noor Alexander Kristoff.