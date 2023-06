Grand Prix van Canada niet in gevaar door bosbranden

De bosbranden vinden vooral zo’n 800 kilometer van Montreal plaats. Daar was ook wel iets te merken in de afgelopen dagen, maar de luchtkwaliteit is ondertussen weer verbeterd en terug op het normale niveau, laten de organisatoren weten.

„Het risico is klein en de luchtkwaliteit in Montreal is goed”, meldde de woordvoerder van de Formule 1. Die zei dat de situatie anders is dan in andere delen van het land en in het noorden van de Verenigde Staten. De rook heeft in de VS tot in New York voor problemen gezorgd en tot afgelastingen van sportevenementen geleid.

De Grand Prix van Canada wordt gehouden op 18 juni. De race op het circuit Gilles Villeneuve is de achtste in het kampioenschap. Oorspronkelijk was dit de negende race op de planning, maar de Grand Prix van Italië werd vorige maand afgelast vanwege zware regenval en overstromingen.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is de leider in het WK. Hij won de Grand Prix vorig jaar voor Carlos Sainz en Lewis Hamilton.