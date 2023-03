’Knokker’ Griekspoor kan na uitschakeling op complimenten Djokovic rekenen

De Nederlander ondervond weer eens aan den lijve waarom de 35-jarige Serviër al jarenlang heerst op de tour en dit jaar nog geen wedstrijd heeft verloren. Djokovic was messcherp en oogde uiterst gretig. Bovendien had Griekspoor de pech dat zo’n beetje alles lukte bij de man die 22 grandslamzeges achter zijn naam heeft staan en deze week voor de 378e week de wereldranglijst aanvoert. Het leverde Djokovic maar weer eens een nieuw record op.

In de eerste set liet de vijfvoudig toernooiwinnaar in Dubai direct zien met wat voor intentie hij de baan was opgestapt: zo min mogelijk energie verspillen. Griekspoor moest direct zijn servicegame inleveren en kon die schade niet herstellen: 2-6. Hij speelde niet eens slecht, maar het was zeker niet goed genoeg tegen Djokovic in uitstekende vorm.

Iets mogelijk?

Het tweede bedrijf leek extreem pijnlijk te worden voor onze landgenoot die zijn tegenstander zag doordenderen. Djokovic liep snel uit naar een 5-0 voorsprong. Het duel dreigde als een nachtkaars uit te gaan, maar juist op dat moment kwam Griekspoor op stoom. Hij sleepte drie games achter elkaar binnen. Was er dan toch nog iets mogelijk?

Het antwoord bleek nee. Het was voor Djokovic namelijk het signaal om weer een tandje bij te schakelen. Na één uur en 17 minuten stuurde hij Griekspoor naar de kleedkamer: 2-6, 3-6.

Gezien zijn uitstekende begin van het jaar had Griekspoor gehoopt dat er meer in had gezeten. Maar verliezen van Djokovic is absoluut geen schande en al helemaal niet wanneer de Serviër in deze doen verkeert. Dat zal de pupil van Kristof Vliegen zich ook snel realiseren.

Knokker

Djokovic had bovendien na afloop mooie woorden voor hem. Hij noemde Griekspoor een ’knokker’. „Hij heeft veel vuurkracht, een goede service én forehand. Hij probeerde het spel te dicteren. Ik deed het goed, want hij is een van de spelers die het meest is gestegen op de ranglijst de laatste tijd. Een nieuwe generatie komt eraan, maar ik ben niet bang”, knipoogde hij.

Ondanks de uitschakeling van Griekspoor is er nog steeds kans op Nederlands succes in Dubai. Botic van de Zandschulp moest diep gaan en boekte uiteindelijk een zwaarbevochten zege op Mikael Ymer. Hij had er ruim 2,5 uur voor nodig om zijn Zweedse opponent op de knieën te krijgen: 3-6, 6-3 en 6-3.

Van de Zandschulp

Voor Van de Zandschulp is zijn kwartfinaleplaats een stap in de goede richting. De laatste weken is hij zoekende naar zijn vorm én zelfvertrouwen. Dat bleek ook weer tegen de 24-jarige Ymer. Bij vlagen oogde hij kwetsbaar en liepen de frustraties hoog op. Dat hij de partij tóch uit het vuur trok, is een welkome opsteker en zal hem ongetwijfeld goed doen.

Eerder deze week maakte Van de Zandschulp bekend dat hij opzoek moet naar een nieuwe trainer. De nummer 33 van de wereld heeft de samenwerking met Peter Lucassen in overleg beëindigd. In Dubai wordt hij nu begeleid door Dennis Sporrel. Laatstgenoemde zal Andrey Roeblev uitvoerig onder de loep nemen. De als tweede geplaatste Rus is vandaag de tegenstander van Van de Zandschulp in de kwartfinale.