EUROPESE SPELEN Marit Kamps dubbel gemotiveerd voor Team EK Kamps dubbel gemotiveerd: ’Je vecht niet alleen voor jezelf, ook voor elkaar’

Marit Kamps (r.) en Sanne van Dijke in een gezellig onderonsje tijdens de training. Ⓒ FOTO Getty Images

KRAKAU - Ze komen maar één dag in actie tijdens de Europese Spelen en gaan op deze zaterdag voor niks minder dan de hoofdprijs. Tien Nederlandse judoka’s strijden dit keer niet voor hun eigen eer, maar voor de EK-titel Mixed Teams. Dat is sinds Tokio 2021 ook een olympische discipline, al valt in Polen geen directe kwalificatie voor Parijs te verdienen.