Sneijder: ’Ik ben gestopt met voetballen’

Navraag bij zijn zaakwaarnemer leert dat de recordinternational nog een gesprek over zijn toekomst heeft staan. Maar in een video-interview op de site van FC Utrecht lijkt Sneijder de knoop al definitief door te hebben gehakt.

„Ik ben gestopt met voetballen”, stelde Sneijder terloops. De voetballer gaat in het stadion van de club een skybox huren en zal bovendien toetreden tot de FC Utrecht Business Club. ,.Mijn gevoel voor de stad is groot”, zo gaat hij verder. „En ik wil een mooie plek hebben waar ik mijn herinneringen kan delen. Ik ga mijn kantoor hier ook vestigen en kijken wat daar uit voorkomt.”

Al-Gharafa lijkt Wesley Sneijders laatste club te zijn geweest. Ⓒ ANP

Van de skybox maakt Sneijder een klein museum. Onder meer de Champions League-trofee die hij in 2010 met Internazionale won, heeft hij meegenomen naar De Galgenward, evenals enkele bijzondere shirts en individuele prijzen.

,,Ik heb een heel goede band van met Frans van Seumeren. We hebben het er altijd over gehad om bij elkaar te komen en we zijn nu bij elkaar. Als ik Nederland ben en het komt uit, dan kom ik op wedstrijddagen zeker kijken. Of ik stel de skybox beschikbaar voor vrienden en familie. Maar ik hoop hier zoveel mogelijk te zijn.”

FC Utrecht-voorzitter Frans van Seumeren is dolblij met zijn ’aanwinst’. „Geweldig dat een voetbalicoon als Wesley zich verbindt aan FC Utrecht Business. Helaas heeft Wesley nooit voor FC Utrecht gevoetbald, maar dat hij zich nu zakelijk aan de club verbindt vervult me met trots.”