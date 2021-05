De vrouw en kinderen van Willem Janssen kunnen wéér niet snel op vakantie

Willem Janssen Ⓒ BSR Agency

UTRECHT - Als er in Nederland iemand ’Mister play-offs’ is, dan is het FC Utrecht-captain Willem Janssen (34) wel. Zijn vrouw en vier kinderen weten dat ze niet op een vroege vakantie na de laatste speelronde hoeven te rekenen, want in de regel volgt er nog een toetje van het seizoen. „Dit worden mijn tiende play-offs om Europees voetbal”, rekent Janssen voor.