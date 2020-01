Tennistoernooi in Canberra verplaatst vanwege bosbranden

Het naar Bendigo verplaatste evenement is een zogenoemd challengertoernooi, de categorie onder de ATP-toernooien. Het toernooi begint maandag. Onder anderen de Duitser Philipp Kohlschreiber maakt er zijn opwachting. Bendigo ligt ruim 600 kilometer ten zuidwesten van Canberra.

„Helaas hebben wij van de brand- en weerexperts te horen gekregen dat de condities het niet toelaten de komende dagen te tennissen in Canberra. De gezondheid van de spelers, medewerkers, vrijwilligers en fans staat voorop”, zei organisator Kim Kachel. De komende dagen worden er temperaturen van boven de 40 graden en sterke wind verwacht.

Australië wordt al maanden geteisterd door bosbranden. Alleen al in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales is een gebied dat anderhalf keer zo groot is als België afgebrand. Honderden huizen zijn al in vlammen opgegaan.

Tijdens de ATP Cup, die net is begonnen, zetten spelers zich in voor de slachtoffers van de bosbranden. Per geslagen ace wordt een bedrag gedoneerd.