Barrichello weet waarom Verstappen zo populair is in Brazilië

Rubens Barrichello en Max Verstappen Ⓒ AFP

SÃO PAULO - Zelfs toen Max Verstappen al lang en breed naar huis was, raakte men in Brazilië niet uitgesproken over de uitmuntende triomftocht van de Nederlander op het circuit van Interlagos. Zo was oud-coureur Rubens Barrichello een dag later nog diep onder de indruk van de manier waarop de Red Bull-rijder zijn achtste overwinning in de Formule 1 had binnengehengeld.