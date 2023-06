Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bayern verbreekt samenwerking met Qatar Airways

11:33 uur Bayern München heeft de samenwerking met Qatar Airways verbroken. De Duitse grootmacht en de luchtvaartmaatschappij waren sinds 2018 aan elkaar verbonden.

Qatar Airways was een van de grootste sponsors van de Duitse landskampioen en werd beschouwd als een zogenoemde 'platinum partner'. De naam van de maatschappij stond ook op het shirt en de afgelopen jaren bezocht de club Qatar regelmatig voor een trainingskamp.

Onder de fans van Bayern heerste ontevredenheid over de samenwerking met Qatar Airways gezien de mensenrechtenkwesties in Qatar. Vorig jaar werd in dat land het WK gehouden en die toewijzing zorgde ook voor grote verontwaardiging en woede.

"Bayern München en Qatar Airways hebben succesvol samengewerkt en van elkaar geleerd. Daarvoor wil ik Akbar Al Baker, de baas van Qatar Airways, bedanken. We wensen alle medewerkers van Qatar Airways het allerbeste voor de toekomst", aldus Jan-Christian Dreesen, de CEO van de club.

Bayern pakte afgelopen seizoen tijdens de laatste speelronde de landstitel, ten koste van Borussia Dortmund.

Wielrenster Faulkner breekt knie na aanrijding met auto

10:20 uur De Amerikaanse wielrenster Kristen Faulkner is voorlopig uitgeschakeld. De 30-jarigen renster van Team Jayco AlUla is tijdens een trainingsrit in Californië aangereden door een auto en heeft een breukje in een van haar knieën opgelopen. „Helaas is Kristen nu niet in staat om te koersen. Eerst zal de breuk in haar knie moeten genezen. De gezondheid en het welzijn van Kirsten staan nu voorop”, meldde de ploeg op Twitter.

Faulkner won vorig jaar twee etappes in de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze eindigde dit voorjaar als derde in Strade Bianche, maar werd gediskwalificeerd omdat ze de regels had overtreden door met een zogeheten glucosemeter te fietsen.

Ledecky in zesde WK zwemmen op jacht naar twintigste goud

07:29 uur De Amerikaanse zwemster Katie Ledecky maakt zich op voor haar zesde WK. De 26-jarige zevenvoudig olympisch kampioene dwong bij de Amerikaanse kampioenschappen in Los Angeles een startbewijs af voor de komende titelstrijd in het Japanse Fukuoka door de derde tijd ooit te zwemmen op de 800 meter vrije stijl.

Ledecky won haar race in 8.07,07 en lag 13 seconden voor op de nummer 2, Jillian Cox. Ledecky kan bij de WK in Fukuoka, die op 23 juli beginnen, op jacht naar haar twintigste gouden medaille. Ze is met haar negentien wereldtitels al de meeste succesvolle vrouw ooit in het mondiale zwemmen.