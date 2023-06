Ledecky in zesde WK zwemmen op jacht naar twintigste goud

Video

Man ongemakkelijk na pikante vraag: ‘Minstens drie keer in de week moet kunnen’

Johan en Caroline praten tijdens hun date in Lang leve de liefde over de hoeveelheid seks per week in een relatie. Het duo lijkt niet helemaal op één lijn te zitten. Lang leve de liefde is elke werkdag rond 19:00 uur te zien op SBS6.