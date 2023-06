Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Rodríguez volgt Iraola op als trainer Rayo Vallecano

21.57 uur: Francisco Rodríguez is de nieuwe trainer van Rayo Vallecano. De 45-jarige Spanjaard is de opvolger van Andoni Iraola, die na vorig seizoen besloot te vertrekken.

Rodríguez was in Spanje eerder trainer van onder meer Almería, Huesca, Girona en Elche.

Rayo Vallecano eindigde vorig seizoen als elfde in de hoogste Spaanse competitie.

Meervoudig olympisch turnkampioene Biles maakt in augustus rentree

20.02 uur: Meervoudig olympisch turnkampioene Simone Biles keert in augustus terug in de turnsport. De 26-jarige turnster neemt deel aan de US Classic, een Amerikaanse wedstrijd die plaatsvindt op 4 en 5 augustus, meldt de Amerikaanse turnbond.

Het wordt het eerste optreden van Biles sinds de Olympische Spelen van Tokio in 2021, waar de turnster vanwege mentale problemen de meeste wedstrijden oversloeg. Vijf jaar eerder bij de Spelen van Rio de Janeiro 2016 won de turnster vier keer goud en een keer brons.

Biles zei in september 2021, enkele maanden na de Olympische Spelen, dat ze spijt had van haar deelname aan de Spelen van Tokio. „Als je kijkt naar alles wat ik de afgelopen zeven jaar heb doorgemaakt, had ik nooit meer in het olympisch team moeten komen”, sprak ze. In de Amerikaanse turnsport speelde na de Spelen van 2016 het misbruikschandaal rondom de arts Larry Nassar. Biles onthulde begin 2018 dat ook zij is misbruikt door Nassar, de voormalig arts van het Amerikaanse turnteam die werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf.

De negentienvoudig wereldkampioene nam een lange pauze, maar pakte in de aanloop naar de Spelen van Tokio haar turncarrière weer op. Ze ging naar de Japanse hoofdstad met als doel om zes keer goud te pakken, maar ze trok zich al tijdens het eerste medaille-onderdeel (de landenwedstrijd) terug. Ze kwam nog wel uit in de olympische balkfinale, waarin ze brons veroverde.

Het is nog niet helemaal zeker of Biles, die in april van dit jaar in het huwelijk trad met American footballspeler Jonathan Owens, ook daadwerkelijk in actie komt, meldt de Amerikaanse turnbond voor de zekerheid. „Registratie garandeert geen deelname”, aldus USA Gymnastics. „Iedere atleet bevindt zich op een andere plek in zijn seizoen of carrière. We zullen ze allemaal steunen, waar ze zich in hun route bevinden”, zei programmaleider Stefanie Korepin.

UEFA staat ook komend seizoen staanplaatsen in drie landen toe

20.00 uur: De UEFA staat ook komend seizoen in Engeland, Duitsland en Frankrijk staanplaatsen toe in stadions tijdens Europese wedstrijden. De Europese voetbalbond besloot woensdag de proef te verlengen. Het besluit betekent goed nieuws voor 1. FC Union Berlin, dat de Champions League-wedstrijden nu gewoon in het eigen stadion An der Alten Försterei mag spelen. Dat stadion kent bijna alleen maar staanplaatsen. De club kan vanuit financieel oogpunt alsnog kiezen om uit te wijken naar het grotere Olympisch Stadion.

Sinds 1998 zijn staanplaatsen bij Europese duels verboden door de UEFA. Aanleiding voor dat besluit waren twee stadionrampen met vele doden, Heizel in 1985 en Hillsborough in 1989.

SD Worx mikt met Lorena Wiebes op ritzeges in Giro Donne

17.15 uur: Sprintster Lorena Wiebes gaat met SD Worx naar de Giro Donne, die vrijdag van start gaat. De succesvolle ploeg bestaat verder uit Femke Markus, Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland, Blanka Vas uit Hongarije, de Britse Anna Shackley en de Italiaanse rijdsters Elena Cecchini en Barbara Guarischi.

„In de Giro Donne starten we niet met één uitgesproken kopvrouw”, zegt ploegleidster Anna van der Breggen. „Uiteraard mikken we met Wiebes op ritzeges, maar we hopen ook dat Fisher-Black een goed algemeen klassement kan rijden.” Volgens Van der Breggen bestaat de ploeg verder uit vrijbuiters. „Dat maakt dat we vrijuit kunnen koersen. Komt het weer samen, dan hebben we altijd Wiebes voor de sprint.”

SD Worx start in Italië niet met kopvrouwen Demi Vollering, Lotte Kopecky en Marlen Reusser. „Dat betekent voor die jonge meiden een kans om zelf koerssituaties in te schatten en de wedstrijd mee te bepalen”, zegt Van der Breggen. „Je leert veel van voor een kopvrouw werken, maar in hun ontwikkeling is het ook goed dat ze eens kansen voor zichzelf krijgen en samen moeten werken om dat doel te behalen.”

Wiebes won in het shirt van Team DSM al in 2021 etappes in de Giro. „Ik mik op etappewinst. Zelfs de proloog vormt een doel, al zijn vooral de etappe van zondag en maandag met rood aangekruist. Daar is de kans op een sprint het grootst.”

Bosveld niet met waterpolosters mee naar WK

16.51 uur: Waterpolobondscoach Evangelos Doudesis heeft vijftien speelsters geselecteerd voor de WK zwemmen in Fukuoka, die voor Nederland op zondag 16 juli beginnen met een wedstrijd tegen Spanje. De Griekse trainer neemt vrijwel dezelfde speelsters mee als bij de Super Final van de World Cup, waar Oranje zilver veroverde. Van die zestien speelsters gaat alleen Fleurien Bosveld niet mee naar Japan.

Het Nederlands team vliegt 8 juli naar Azië voor een trainingskamp in Bangkok en reist op 12 juli door naar Japan. Nederland speelt op de WK in de groep tegen Spanje, Israël en Kazachstan. De beste twee van iedere groep plaatsen zich voor de kwartfinales.

Doudesis kan bij elk duel dertien van de vijftien speelsters opstellen. Dat zijn Laura Aarts, Sarah Buis, Vivian Sevenich, Simone van de Kraats, Marit van der Weijden, Maartje Keuning, Sabrina van der Sloot, Nina ten Broek, Iris Wolves, Maxine Schaap, Kitty Lynn Joustra, Brigitte Sleeking, Bente Rogge, Lieke Rogge en Lola Moolhuijzen.

FC Twente heeft met elektronische groothandel nieuwe hoofdsponsor binnen

14.05 uur: Elektramat wordt de nieuwe hoofdsponsor van FC Twente. De Enschedese club en de plaatselijke onderneming hebben een overeenkomst gesloten voor twee seizoenen.

„We zijn trots dat we Elektramat kunnen verwelkomen als nieuwe hoofdsponsor, een mooie partner met Twentse roots die perfect past bij de groeiambities van de club”, vertelt Marco Behrens, Manager Commerciële Zaken. „Elektramat is een snelgroeiende regionale onderneming met landelijke uitstraling en de laatste seizoenen al nauw betrokken bij FC Twente. We kijken er naar uit om de komende jaren nauwer samen te werken en samen verder te groeien.”

Bayern verbreekt samenwerking met Qatar Airways

11:33 uur Bayern München heeft de samenwerking met Qatar Airways verbroken. De Duitse grootmacht en de luchtvaartmaatschappij waren sinds 2018 aan elkaar verbonden.

Qatar Airways was een van de grootste sponsors van de Duitse landskampioen en werd beschouwd als een zogenoemde ’platinum partner’. De naam van de maatschappij stond ook op het shirt en de afgelopen jaren bezocht de club Qatar regelmatig voor een trainingskamp.

Onder de fans van Bayern heerste ontevredenheid over de samenwerking met Qatar Airways gezien de mensenrechtenkwesties in Qatar. Vorig jaar werd in dat land het WK gehouden en die toewijzing zorgde ook voor grote verontwaardiging en woede.

„Bayern München en Qatar Airways hebben succesvol samengewerkt en van elkaar geleerd. Daarvoor wil ik Akbar Al Baker, de baas van Qatar Airways, bedanken. We wensen alle medewerkers van Qatar Airways het allerbeste voor de toekomst”, aldus Jan-Christian Dreesen, de CEO van de club.

Bayern pakte afgelopen seizoen tijdens de laatste speelronde de landstitel, ten koste van Borussia Dortmund.

Wielrenster Faulkner breekt knie na aanrijding met auto

10:20 uur De Amerikaanse wielrenster Kristen Faulkner is voorlopig uitgeschakeld. De 30-jarigen renster van Team Jayco AlUla is tijdens een trainingsrit in Californië aangereden door een auto en heeft een breukje in een van haar knieën opgelopen. „Helaas is Kristen nu niet in staat om te koersen. Eerst zal de breuk in haar knie moeten genezen. De gezondheid en het welzijn van Kirsten staan nu voorop”, meldde de ploeg op Twitter.

Faulkner won vorig jaar twee etappes in de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze eindigde dit voorjaar als derde in Strade Bianche, maar werd gediskwalificeerd omdat ze de regels had overtreden door met een zogeheten glucosemeter te fietsen.

Ledecky in zesde WK zwemmen op jacht naar twintigste goud

07:29 uur De Amerikaanse zwemster Katie Ledecky maakt zich op voor haar zesde WK. De 26-jarige zevenvoudig olympisch kampioene dwong bij de Amerikaanse kampioenschappen in Los Angeles een startbewijs af voor de komende titelstrijd in het Japanse Fukuoka door de derde tijd ooit te zwemmen op de 800 meter vrije stijl.

Ledecky won haar race in 8.07,07 en lag 13 seconden voor op de nummer 2, Jillian Cox. Ledecky kan bij de WK in Fukuoka, die op 23 juli beginnen, op jacht naar haar twintigste gouden medaille. Ze is met haar negentien wereldtitels al de meeste succesvolle vrouw ooit in het mondiale zwemmen.