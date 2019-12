Testimonial Sneijder in Utrechtse Galgenwaard

„Ik ben in Utrecht geboren en mijn liefde voor de stad is groot”, zegt de recordinternational die ook uit praktisch oogpunt voor het stadion van FC Utrecht koos. „Een groter stadion vol krijgen, is mogelijk moeilijk omdat ik al weer even ben gestopt.”

Nadat eerder bekend werd dat Sneijder in Galgenwaard zijn eigen skybox heeft, werd dat gezien de rivaliteit tussen beide clubs door een enkeling uitgelegd als een belediging voor Ajax, waar Sneijder het grootste deel van zijn voetballeven sleet.

„Maar dat is echt onzin”, aldus de voormalig middenvelder. „Ajax heeft een plek in mijn hart en Utrecht ook. Kijk hoeveel spelers er met een Ajax-verleden meedoen aan de wedstrijd. Daar ben ik trots op. Zoals ik het ook prachtig vind dat er zoveel sterren naar Utrecht komen. Elke voetballiefhebber is van harte welkom.”

Kaarten voor het evenement kosten tussen de 20 en 30 euro en zijn te koop via tickets.fcutrecht.nl.