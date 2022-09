FIFA wijst beroep Chili af, Oranje op WK gewoon tegen Ecuador

Chili had een zaak aangespannen omdat Ecuador in de kwalificatiewedstrijden met Byron Castillo speelde. Volgens de Chileense bond bleek uit documenten dat Castillo in 1995 in Tumaco in Colombia is geboren en niet, zoals vermeld op zijn officiële documenten, in 1998 in Villamil Playas in Ecuador.

De disciplinaire commissie van de FIFA besloot eerder, na analyse van de inzendingen van alle partijen, om het onderzoek tegen de Ecuadoraanse voetbalbond te sluiten. Chili ging daarna in beroep, maar ook dat bleek tevergeefs. De FIFA bevestigde het besluit „dat de speler het permanente staatsburgerschap van Ecuador heeft volgens artikel 5, paragraaf 1 van de uitvoeringsbepalingen van de statuten van de FIFA.”

Chili kan nog wel naar het internationale sporttribunaal CAS stappen.

Ecuador speelt 20 november de openingswedstrijd van het WK tegen Qatar. Vijf dagen later volgt de ontmoeting met Oranje. Ecuador sluit de poulefase 29 november af tegen Senegal.