WK-tickets 500 m voor Kai Verbij, Dai Dai N’tab en Ronald Mulder

Na twee manches op de sprint kwam de beste tijd op naam van Verbij (34,63, op de tweede 500 m), gevolgd door N’tab (34,71, op de eerste 500 m) en Mulder (34,916, ook op de eerste 500 m).

Otterspeer (vierde in 34,918 in eerste manche) en Lennart Velema (vijfde in 35,05) grepen naast een WK-ticket. Ze mogen met de top 3 nog wel deelnemen aan de twee wereldbekers in januari in Thialf.

Otterspeer valt weg

Otterspeer kwam in zijn tweede rit tegen de ontketende Verbij in de tweede buitenbocht ten val, waardoor hij wegviel uit de top 3. Hij was in de eerste manche 0,002 seconde langzamer dan Mulder, die in zijn tweede rit 34,95 liet noteren.

Thomas Krol en Kjeld Nuis lieten de tweede manche op de 500 meter schieten. Ze namen genoegen met hun tijden in de eerste omloop. Krol eindigde als achtste met 35,13 en Nuis als negende met 35,14. Met een snelle 1000 meter op maandag hopen de twee specialisten op de middellange afstand een startbewijs veilig te stellen voor de EK sprint half januari in Heerenveen. De eerste twee van een gecombineerd klassement over de (beste) 500 meter en de 1000 meter verdienen een EK-ticket. Otterspeer is als Nederlands sprintkampioen al zeker van deelname aan de EK sprint.