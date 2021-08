Arne Slot wil in Luzern nu écht een beter Feyenoord zien

„Journalisten en analisten kijken naar de dingen die fout gaan en dat is ook heel begrijpelijk. Dat leidt tot bepaalde vragen, maar als trainer zie ik tussen de bedrijven door ook dingen waar ik tevreden over ben. Daarom zit ik echt te wachten op het moment dat we als Feyenoord laten zien dat we veel beter kunnen”, zegt Slot.

Met een fittere Alireza Jahanbakhsh, een fysiek sterke verdediger Gernot Trauner en een scherpe Luis Sinisterra moet Feyenoord vanavond (20.30 uur) in elk geval beter voor de dag komen dan tegen FC Drita uit Kosovo. In de return van die ontmoeting ging defensief zoveel mis. Het maakte Slot nieuwsgierig, omdat sommigen beweerden dat het door zijn aanvallende speelstijl kwam.

Daarom is hij de beelden nog eens goed gaan bekijken. De conclusie? Bijna alle grote kansen van FC Drita kwamen voort uit lange trappen van de keeper op momenten dat Feyenoord met elf man achter de bal stond, niet uit louter counters. „Ja er zat ook een te korte terugspeelbal bij en bij een counter werd de bal van richting veranderd.”

Slot is er heilig van overtuigd dat zijn team veel beter kan en verwacht dat zijn ploeg tegen Luzern ook echt beter voor de dag gaat komen. Op transfers kan hij zich nu even niet richten, dat werk moet door technisch directeur Frank Arnesen worden verricht. De club wil nog steeds graag Joey Veerman binnenhalen, maar financieel is dat een ingewikkeld project. De transfermarkt is nog bijna vier weken open en waarschijnlijk kan Slot pas tegen het einde daarvan een paar huurlingen verwelkomen.