Juventus-bazen doneren miljoenen in strijd tegen coronavirus

De familie, een van de rijkste in Italië en ook bekend als geldschieter binnen de Italiaanse sportwereld, heeft een bedrag van tien miljoen euro gedoneerd aan het nationale burgerprotectieprogramma.

De Agnelli’s stonden aan de basis van FIAT en werden schatrijk dankzij de verkoop van de auto’s. Inmiddels behoren ook Ferrari, Lancia, Alfa Romeo en Chrysler tot het imperium van de familie. Ook voetbalclub Juventus behoort tot het imperium

De donatie van tien miljoen euro is niet de enige manier waarop de familie gaat helpen. Via de diverse eigen bedrijven worden meer dan 150 medische apparaten vanuit het buitenland naar Italië gehaald. Ook blijft een speciaal team van de Agnelli’s in het buitenland zoeken naar ziekenhuismachines en verzorgingsartikelen die naar het land kunnen worden gehaald.

Verder wordt een groot aantal voertuigen beschikbaar gesteld om voedsel en medicijnen naar ouderen, zieken en andere hulpbehoevenden te brengen. De familie benadrukt dat het geen geld wil ontvangen voor de diensten.

Eerder werd via Juventus al een fundraisingwebsite opgetuigd en een project opgezet, waarmee kwetsbare kinderen kunnen worden geholpen om thuis via internet - ondanks het feit dat het land op slot zit - alsnog les kunnen krijgen.