Derde goud zwemmer Dorsman op Paralympische Spelen

De 22-jarige Dorsman, debuterend op de Paralympics, won eerder al goud op de 400 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag.

Woensdag tikte hij in het Aquatics Centre van Tokio aan na 1 minuut en 11,22 seconden. Daarmee was hij ruim een halve seconde sneller dan de Japanner Keiichi Kimura. Het brons was voor de Chinees Yang Bozun.

Bekijk ook: Paralympisch goud voor handbikers Mitch Valize en Jenette Jansen in Tokio

Bekijk ook: Handbiker Jetze Plat voltooit gouden paralympische trilogie

Bas Takken

Eerder op de dag pakte Bas Takken het zilver op de 400 meter vrije slag in de klasse S10. De eveneens 22-jarige zwemmer uit Hoorn gaf alleen toe op de Oekraïner Maksym Krypak, het verschil was ruim 2,5 seconden. In de klasse S10 zwemmen sporters met een minimale handicap, zoals een ontbrekende handfunctie of een voetamputatie.