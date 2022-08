Chelsea-manager Tuchel moet vrezen na verboden opmerkingen over scheidsrechter

Na de verhitte derby in de Premier League tegen Tottenham Hotspur (2-2) was de Duitser nogal kritisch over Taylor. Hij zei onder meer dat de scheidsrechter „spelsituaties volledig verkeerd had geïnterpreteerd” en dat het beter zou zijn als Taylor geen wedstrijden van Chelsea meer fluit.

Supporters van Chelsea startten direct na het duel op Stamford Bridge een online-petitie waarin ze opriepen dat Taylor hun club nooit meer mag fluiten. Ze somden een lange lijst op van fouten die de scheidsrechter volgens hen heeft gemaakt tijdens duels van Chelsea. Die petitie is inmiddels door ruim 100.000 mensen ondertekend.

In Engeland is openlijk commentaar op de arbitrage niet toegestaan. De FA legt doorgaans schorsingen op als trainers zich toch kritisch uitlaten over scheidsrechters.

Geruzie met Conte

Tuchel krijgt vermoedelijk ook een schorsing voor zijn ruzie met Spurs-trainer Antonio Conte, direct na het laatste fluitsignaal. Bij het handenschudden hield Tuchel de hand van Conte lang vast, naar eigen zeggen omdat de Italiaan hem niet aankeek. Het leidde tot een opstootje waar heel wat spelers en andere stafleden zich mee bemoeiden. Taylor gaf beide trainers de rode kaart. Tijdens de wedstrijd hadden Tuchel en Conte ook al ruzie. Ze provoceerden elkaar bij het vieren van doelpunten.